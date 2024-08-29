強力な勢力を持つ台風１０号の影響により、３０日からの中日−ＤｅＮＡ３連戦（バンテリンドーム）全ての中止が決まった。中日が２９日、「８月３０日（金）から９月１日（日）にバンテリンドームナゴヤで予定しておりました対横浜ＤｅＮＡベイスターズ３連戦につきまして、台風１０号の影響を考慮し中止することとなりましたので、お知らせいたします」と発表した。２９日、ＤｅＮＡは阪神との試合が予定されていたが、午後