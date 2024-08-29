◆パ・リーグロッテ０―８西武（２９日・ＺＯＺＯ）見続けてきた悪い夢から西武がようやく覚めた。上田が最後の打者を仕留めた瞬間、今季初めてＺＯＺＯの三塁側ベンチでナインの歓声が上がり、笑顔がはじけた。同カード最多の８得点を挙げてのゼロ封勝ちで開幕からのロッテ戦連敗を１６でストップ。降りしきる雨に打たれながら、ベンチの最前列で身を乗り出して指揮を執った渡辺ＧＭ兼監督代行は「長かったなというか…。プ