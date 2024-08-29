中米の商業貿易作業部会、第２回次官級会議開催へ【新華社北京8月29日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は29日の記者会見で、同部と米商務省が9月7日に中米商業貿易作業部会の第2回次官級会議を天津で開くと発表した。同部の王受文（おう・じゅぶん）国際貿易交渉代表兼副部長とラーゴ米商務次官（国際通商担当）が共同議長を務め、両国の経済・貿易政策に対する双方の懸念や企業の要望、実務協力など幅広い議題について