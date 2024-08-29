セーヌ川で行われたパリ五輪オープンウオーターの女子10キロ。水質問題が話題となった＝8日、パリ（共同）【パリ共同】パリ・パラリンピック大会組織委員会と国際統括団体の世界トライアスロンは29日、不安定な天候がセーヌ川の水質に影響を及ぼす懸念があるとして、9月1日から2日間で予定していた競技を1日のみの実施に短縮すると発表した。2、3日は予備日とし、スイムのコースに変更はない。同じくセーヌ川で行われたパリ五