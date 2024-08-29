立憲民主党の野田佳彦・元首相（６７）は２９日、千葉県習志野市で記者団の取材に応じ、「再び首相を目指す決意を固めた。政権を取り戻すために道筋を付けることが私の役割だ」と述べ、党代表選（９月７日告示、２３日投開票）への立候補を正式表明した。代表選のあり方については「一定の経験に基づく安定感、国家を背負う覚悟と力量が問われている」と強調。政権交代に向け、次期衆院選で他の野党との連携を進める考えも示し