アメリカのトランプ前大統領の暗殺事件を巡り、FBIアメリカ連邦捜査局は28日、トーマス・クルックス容疑者が犯行に使用した銃などの写真を公開しました。FBIが新たに公開したのはクルックス容疑者が実際に使用したライフル銃、現場に持ち込んだリュックサックや、車のトランクから発見された爆発物などの写真です。また、FBIはクルックス容疑者が事件の約1カ月前からトランプ氏とバイデン大統領に関する情報を60回以上検索してい