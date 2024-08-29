日本代表の森保一監督が、日本代表に初招集したDF高井幸大(川崎フロンターレ)、DF望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)について言及した。29日、2026年の北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予選に臨む日本代表メンバー27名が発表された。8大会連続8度目のW杯出場を目指す日本。中国代表、バーレーン代表と対戦する9月の2試合に向けては、27名が招集された中、高井と望月の2名が初招集を受けた。高井はU-23日本代表としてパリ・オリ