【カイロ時事】イスラエル軍によるヨルダン川西岸での「対テロ」作戦は２９日、２日目に入り、パレスチナ通信はこれまでに少なくとも１７人が死亡したと伝えた。作戦はパレスチナ自治区ジェニンなど数カ所で行われている。イスラエル軍は２９日、自治区トルカレムのモスク（イスラム礼拝所）に潜んでいた「テロリスト」５人を殺害したと発表。ＡＦＰ通信によると、武装組織「イスラム聖戦」は、トルカレム近郊の難民キャンプに