２９日午後９時４０分、富士宮市に土砂災害警戒情報が発表されました。警戒対象地域静岡市南部、静岡市北部、浜松市南部、浜松市北部、富士宮市、磐田市、焼津市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、森町。気象庁の発表内容は以下のとおり。＜概況＞降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険