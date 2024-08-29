29日、台北市で記者会見する台湾民衆党の柯文哲主席（共同）【台北共同】台湾第2野党、台湾民衆党の柯文哲主席（党首）は29日、台北市で記者会見し、同党の政治献金の不適切な申告などを巡り、党主席職を3カ月休職し党内の規律審査を受けると発表した。柯氏は党のイメージを傷つけ支持者を失望させたとして謝罪した。党の調査結果によると、柯氏が出馬した1月の総統選に関する政治献金の会計申告で、支出の申告ミスが計約2千万