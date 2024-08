29日、ハロー!プロジェクトが公式サイトで、台風10号の影響を受けて、31日と1日に予定していた愛知公演を中止すると発表しました。公式サイトでは「8月31日、9月1日に開催を予定しておりました『Hello! Project 2024 Summer ALL OF US 【ベガ】【アルタイル】』愛知公演について各所実施に向けて検討・調整をして参りましたが台風10号による公共交通機関への影響およびご来場いただくお客様の安全を考慮した結果、『中止』とさせ