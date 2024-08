【What’s in my bag?】教えて!Flowersのバッグの中身〜Flowers明石真由美さん編〜「美人百花」本誌でも大人気の「バッグの中身」。WEB版では「What’s in my bag?」企画として紹介していきます。流行りに敏感なレディのカバンの中身は参考になること間違いなし!美人百花専属読者モデルFlowersのバッグの中身をリレー形式でご紹介。第4回目はFlowers5期生の明石真由美さんです♪Flowers明石真由美さんの通勤バッグの中身をご紹