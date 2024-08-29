BSフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜後10・00）が27日に放送され、大洋（現DeNA）の元エースで野球解説者の遠藤一彦氏（69）がゲスト出演。ドジャース・大谷翔平投手（30）について言及する場面があった。熱烈な巨人ファンで知られるフリーの徳光和夫アナウンサー（83）がホスト役を務める同番組。そのなかで、かつて巨人で活躍したクロマティが現役時代、投手・遠藤について「メジャーでも十分通用する」と話していた…とい