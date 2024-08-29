台風10号により、広範囲で停電が相次いでいます。今後は列島縦断のおそれがあり、各地で停電のリスクが高まります。災害時の停電にどう備えるのか、使えるグッズやテクニックをご紹介します。【写真を見る】台風10号で大規模停電台風・地震・ゲリラ豪雨…今からできる停電への備えは「ためる」「集める」【Ｎスタ解説】停電が起きる前は「ためること」熊崎風斗キャスター:台風の際は、風も雨の量も心配です。そして、停電の心配