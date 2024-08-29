8月28日、山崎賢人がInstagramを更新した。【写真】現在公開中の映画『キングダム』オフSHOTも公開山崎が主演を務めた今年1月公開の映画『ゴールデンカムイ』の続編となる、『連続ドラマW ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』が、10月6日よりWOWOWで独占放送・配信されることが決定。8月27日に実施された、同ドラマの完成披露試写会に出演した山崎は、今回の投稿で「完成披露試写会ありがとございました」とコメント。続