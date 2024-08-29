¥Õ¥ì¥¤ ¥¢¥¤¥Ç¥£¡¼(FRAY I.D)¤«¤é¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯8·î28Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¥Õ¥ì¥¤ ¥¢¥¤¥Ç¥£¡¼Á´Å¹¤Û¤«¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥ì¥¤ ¥¢¥¤¥Ç¥£¡¼¡ß¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹½é¤Î¥³¥é¥Ü¥¦¥§¥¢19À¤µª¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¤Ï¡¢»í¿Í¤ä»×ÁÛ²È¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£Ìî²Ö¤äÁðÌÚ¡¢ÌîÄ»¤Ê¤É¤òÍ¥Èþ¤Ê¼«Á³³¦¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢