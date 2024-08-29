イングランドサッカー協会（FA）は29日、ニューカッスル所属のDFキーラン・トリッピアーが同国代表から引退することを発表した。現在33歳のトリッピアーはマンチェスター・シティの下部組織出身で、バーンズリーFCやバーンリー、トッテナム、アトレティコ・マドリードを経て、2022年1月からニューカッスルで活躍。イングランド代表では2017年6月にガレス・サウスゲート前監督の下でデビューを飾った。約7年間の代表キャリアで