¥Õ¡¼¥É¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦Ê¿Ìî¼Óµ¨»Ò¤µ¤ó¤Î¡ÖMY STANDARD GOURMET¡×¡£º£²ó¤Ï¡ØOSTERIA LA BUCA¡Ê¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢ ¥é¡¦¥Ö¡¼¥«¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó»ºÀ¸¥Ï¥à¤È¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î¥Ô¥ó¥µ¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ó¥µ¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¢¡¼¥Ô¥ó¥µ¤Í¡ª¤È»×¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ô¥¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤É¥Ô¥¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾®ÇþÊ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂçÆ¦Ê´¤äÊÆÊ´¤òÀ¸ÃÏ¤ËÍÑ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ô¥¶¤è¤ê¤º¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¼ª¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ã¤×¤ê¤¬°Û¼¡¸µ¤ÊÊ´¤â¤ÎÎÁÍý¡£¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç°ìÅÙ¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î