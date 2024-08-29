台風10号は29日午前8時ごろ、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸した。各地で暴風や大雨による被害が発生し、各地でけが人が出たほか、愛知県蒲郡市で5人が生き埋めとなった土砂崩れは、29日までに現場から全員が救助されたが、男女3人の死亡が確認された。大分県佐伯市長谷の上堅田小学校付近の交差点は道路が浸水した=29日午後2時45分ごろ、市の防災カメラ画像から朝日新聞のまとめでは、29日午後9時現在、九州と愛知、徳島の9県