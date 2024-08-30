男子４００メートル自由形（運動機能障害Ｓ９）。１５歳の川渕が、競泳日本勢の先陣を切った。会場が暗転するなどの派手な演出は、日本では経験することがほぼない。予選は隣のレーンに地元フランス選手がおり、声援がひときわ大きい中のレースだった。「怖いくらい緊張した。手足も震えるくらい」と振り返った。緊張のあまり普段ではあり得ないミスが出た。３００メートルのターンの時点でゴールしたと勘違い。あわてて泳ぎ