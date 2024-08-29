パンチェン・エルデニ、ニンティ市を視察24日、西蔵自治区ニンティ市ザユル県下ザユル鎮沙瑪村の視察で、農家のロザシさん宅を訪れ、親しげに会話を交わすパンチェン・エルデニ（右）。（ラサ＝新華社配信/覚果）【新華社ラサ8月29日】中国人民政治協商会議（政協）全国委員会常務委員、中国仏教協会副会長、中国仏教協会西蔵分会会長のパンチェン・エルデニ・チュキジュブは28日、西蔵自治区ニンティ市のザユル、ポメ両県での連