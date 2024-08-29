中国国産旅客機Ｃ９１９、国内航空大手２社に同時納入28日、上海市浦東新区にある中国商用飛機の組立工場で行われたC919の引き渡し式。（上海＝新華社記者/方竽）【新華社上海8月29日】中国の国有航空機メーカー、中国商用飛機（COMAC）は28日、上海市浦東新区にある自社の組立工場で、航空大手の中国国際航空と中国南方航空に国産大型旅客機「C919」各1機を初めて納入した。C919は今回を含め計9機が顧客に引き渡されて