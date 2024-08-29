TBS『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）が29日、番組公式サイトに「訂正、お詫び」を掲載した。【写真】『水曜日のダウンタウン』公式Xで公開された「言葉は空で糸ステッカー」などのSPグッズ話題を呼んだ8月21日放送回「水曜日のダウンタウン 終了デマ拡散王決定戦」で、ナレーションとテロップに誤りがあったとした。「8月21日放送『水曜日のダウンタウン 終了デマ拡散王決定戦』のVTR内で、出演者から【虚偽