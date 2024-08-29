クロミがテーマの可愛らしいパフェが資生堂パーラーに登場！数量限定『クロミ スペシャルパフェ』の魅力をお届けしよう。☆クロミとハロウィンの魅力が詰まったスペシャルパフェ（写真3点）＞＞＞2024年9月1日（日）〜10月31日（木）の期間、資生堂パーラーに数量限定で登場する『クロミ スペシャルパフェ』は、サンリオキャラクターズとコラボした『ラング ド シャ ブラン』の発売を記念して登場するスイーツ。10月31日に誕生日