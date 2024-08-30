【ワシントン時事】米商務省が２９日発表した４〜６月期の実質ＧＤＰ（国内総生産）の改定値は、季節調整済み年率換算で前期比３．０％増となり、速報値（２．８％増）から上方修正された。堅調な個人消費などを反映した。ＧＤＰの伸びは８四半期連続のプラス。前期（１．４％増）から大幅拡大し、米経済の底堅さを示した。