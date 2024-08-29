東京・世田谷区は29日夕方に突然、激しい雨に見舞われます。午後5時すぎ、東京と神奈川県に大雨警報が出されました。その時間の東京・練馬区の上空は怪しい雨雲で覆われています。都内の駅では雨漏りが発生。台風10号の周辺の湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になりました。