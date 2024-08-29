台風10号の影響で鹿児島県内では広範囲で大規模な停電が発生した。九州電力によると、ピーク時の29日朝には35市町村で約22万5千戸に達し、午後7時現在も約15万戸が停電している。多くの地域で復旧時期は見通せておらず、長引くおそれもある。国道付近では樹木が電線に倒れかかっていた=鹿児島県大崎町奄美群島が中心だった停電は28日夕から県本土に広がり始め、台風が接近した29日未明に急増。鹿児島市では一時、総戸数の13.3%