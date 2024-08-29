29日（木）、バンテリンドームでの対広島19回戦。中日の先発投手は松葉貴大、対する広島の先発投手は九里亜蓮。中日は4回裏、先制に成功。福永裕基の安打などで二死一塁とし、宇佐見真吾がライトへの2ランを放ち2点を挙げた。5回表、松葉は無死三塁から、堂林翔太の適時二塁打で1点を奪われる。2対1となる。松葉は5回73球、3安打1失点で降板。6回表、この回の頭から登板した2番手の齋藤綱記は二死一塁とされたところで降板