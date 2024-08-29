「ロッテ０−８西武」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）西武が大勝。ＮＰＢ記録を更新していた同一カード（対ロッテ）の開幕連敗が１６でストップした。ようやく地獄の不名誉記録を脱出した。打線は初回、佐藤龍がカイケルから先制２ラン。六回には古賀の２点二塁打で加点した。九回にもダメ押しの４点を奪い、効果的に得点を積み重ねた。先発・渡辺勇太朗も力投。六回途中、打球直撃の不運で降板するまで無失点の快投