台風10号は今後、ゆっくりとしたスピードで30日にかけて九州を縦断する見込み。その後、迷走しながら週明けにかけて列島を進んでいく可能性があり、暴風や大雨が長引く恐れが出てきています。宮崎市の現在の状況をテレビ宮崎・瀬良有里奈アナウンサーが中継でお伝えします。28日夜、竜巻とみられる突風が発生した宮崎市。大淀川に架かる赤江大橋を渡った場所も、突風の通り道となり、顕著な被害が出ています。平屋建ての建物は屋根