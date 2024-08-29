西鉄電車は天神大牟田線、貝塚線ともに29日は順次、運転を見合わせました。30日は始発から運転を見合わせます。西鉄の路線バスもすべての路線で29日は順次、運行を見合わせました。30日は始発から運行を見合わせます。福岡を出発する高速バスは29日、30日ともに終日運休します。 福岡市地下鉄は空港線・箱崎線・七隈線の全線で29日午後8時から順次本数を減らし、午後9時から運転を見合わせました。30日は始発から運転を見合わせ