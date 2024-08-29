８月独消費者物価速報は前年比＋１．９％に鈍化、ユーロは織り込み済みで反応薄＝ロンドン為替 ８月ドイツ消費者物価指数速報値は前月比－０．１％と前回の＋０．３％からマイナスに転じた。前年比は＋１．９％と前回の＋２．３％から伸びが鈍化した。いずれも市場予想を下回っている。しかし、日本時間午後５時発表の各州ごとの結果ですでにユーロ売りが強まった経緯があり、全国版の結果は織り込み済みと