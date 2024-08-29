新規失業保険申請件数（08/18 - 08/24）21:30 結果23.1万件 予想22.9万件前回23.3万件（23.2万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（08/11 - 08/17） 結果186.8万件 予想186.9万件前回185.5万件（186.3万件から修正）（継続受給者数)