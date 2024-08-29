こちらは「きりん座（麒麟座）」の方向約1億2800万光年先の渦巻銀河「UGC 3478」です。明るい中心部分を取り巻く2本の渦巻腕（渦状腕）の片方は、まるでほどけていくかのようにより遠くまで伸びています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）の掃天観測用高性能カメラ（ACS）で撮影された渦巻銀河「UGC 3478」（Credit: ESA/Hubble & NASA, M. Koss, A. Barth）】この画像は「ハッブル宇宙望遠鏡（Hubble Space Telescope: HST）」