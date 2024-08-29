気象台は、午後9時34分に、大雨警報（浸水害）を朝霞市、志木市、鶴ヶ島市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・朝霞市、志木市、鶴ヶ島市に発表埼玉県では、30日昼前まで土砂災害に警戒してください。南部、北部では、30日明け方まで低い土地の浸水に、30日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さいたま市□大雨警報・土砂災害30日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量