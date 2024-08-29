徳島県警本部29日午後5時20分ごろ、徳島県上板町の木造住宅が損壊し、住民の80代男性が下敷きになり、搬送先の病院で死亡が確認された。気象庁によると、徳島県では同日、記録的短時間大雨情報が出ていた。上板町付近では1時間に約110ミリの雨が降ったとみられる。県警が関連を調べる。