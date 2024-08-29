¡Ø»Ó²ð¸î¡Ù¡Ê»°±ºÀ²³¤¡§Ãø¡¢»°ËÎÏÂµ®¡§Ì¡²è¡¢¹áµû»Ò¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û¸µ´Ç¸î»Î¤Î·ªÃ«°«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿»³±ü¤Î¤ª²°Éß¤Ç½»¤ß¹þ¤ß¤Î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤ª²°Éß¤Ç²ð¸î¤ò¼õ¤±¤ëµÜ±àÈÞÏÁ»Ò¤ÏÌ¾²È¤Î¤´Îá¾î¡£32ºÐ¤È¤Þ¤À¼ã¤¯¤·¤Æ½Å¤¤ÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î²ð¸î¤Ï¡¢ÁêÅöº¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£Èà½÷¤Ï¤Ê¤¼¤«¹õ¤¤ÂÞ¤òÆ¬¤ËÈï¤»¤é¤ì¡¢È©¤ÏÊÑ¿§¤·¡¢¸À