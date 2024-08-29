◇パ・リーグロッテ0―8西武（2024年8月29日ZOZOマリン）ロッテが開幕から西武戦17戦目にして初めて黒星を喫した。本拠地初登板だったサイ・ヤング賞左腕のカイケルが初回に佐藤龍に先制2ランを浴びるなど、5回6安打2失点だった。打線は相手先発・渡辺勇太朗の前に沈黙。ソトの打球を右足に当てて6回途中に降板するまで4安打無得点に抑えられた。開幕からに限らず同一カードのパ・リーグ連勝記録は1965年南海の対東