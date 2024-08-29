「ルフィ」などと名乗る指示役による一連の強盗事件のうち、東京・狛江市の住宅で90歳の女性が死亡した事件。強盗致死などの罪に問われた特定少年の男の裁判で、女性の遺族が代理人を通じて意見陳述し、「母の死に際の『助けて』という言葉を死ぬまで忘れないでほしい」と訴えました。当時19歳だった中西一晟被告（21）は去年1月、ほかの男3人とともに東京・狛江市の住宅で90歳の女性に暴行して死亡させ、腕時計などを奪ったなどと