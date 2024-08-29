８月２５日までの１週間に報告された、新型コロナウイルスの県内の感染状況です。感染者の数は先週に比べて２００人以上増加しました。 ８月１９日から２５日までの１週間に県内の定点医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者の数は８４８人でした。１つの医療機関あたりでは１１．１６人と、前の週に比べ増加しました。 一方、８月１９日から２５日までの１週間に報告された手足口病の感染者の数は１２６人でした。１