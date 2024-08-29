熊本県内が暴風域に入って半日以上が経過しました。影響の長期化が懸念される台風10号のこれまでをまとめました。※29日午後6時時点 【写真を見る】【台風10号】“ノロノロ台風”「暴風域」に入り半日以上熊本県内 これまでの被害まとめ＜29日18:00時点＞ 29日（木）未明から風が強まった熊本県内。 人吉市球磨川 記者「暴風域に入った人吉市です。時折、立っていられないくらいの風に、雨粒が体に当たると痛いと感じるく