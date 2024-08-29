鹿児島県内では、マイコプラズマ肺炎の感染者が30人確認され、前の週と比べ倍増しました。 細菌による感染症・マイコプラズマ肺炎は、子どもに多い肺炎とされていて、感染すると発熱やだるさ、頭痛などの症状がみられ、熱が下がったあともせきが長引くのが特徴です。 県内では2016年以来の高い水準となっていて、今月25日までの1週間に新たに30人が感染し、先週報告された15人から倍増しました。 一方、新型コロナの感染者は、