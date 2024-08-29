阿久根市で妻の首を絞めて殺害したとして逮捕された男の身柄が29日、鹿児島地検に送られました。 殺人の疑いで送検されたのは、阿久根市大川の無職・牧正夫容疑者77歳です。 阿久根警察署によりますと、牧容疑者は27日夜、自宅で、同居する妻・みい子さん75歳の首を手で絞めて殺害した疑いが持たれています。 親族からの119番通報を受け駆けつけた消防が発見したもので、みい子さんは心肺停止の状態で搬送され、およそ1時間後に