Taishi Satoが、2ndシングル『Reflection』を8月30日にリリースすることを発表した。有元キイチ（ODD Foot Works）とのユニットZattaでの活動に加え、ODD Foot Worksでの楽曲のプロデュースなども行うTaishi Sato。2024年にはZattaとしてAAAMYYY「拝啓生きとし愛おしきあなた」のプロデュース、ソロ名義としては、ぷにぷに電機「The Veils(feat. Taishi Sato)」への客演も実現している。2024年2月の自身28歳の誕生日にDouble A-sid