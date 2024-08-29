大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年8月28日(日本時間29日)ロサンゼルス・ドジャース対ボルチモア・オリオールズ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャース・大谷翔平投手（30）が本拠地オリオールズ戦で「1番・DH」でスタメン出場。4打数2安打1本塁打3得点2盗塁。 この日は大谷翔平＆愛犬・デコピンのボブルヘッド・デー。先着4万人に、大谷・デコピン人形が配られる中、始球式にはデコピン