消費者物価指数（速報）（8月）21:00 結果-0.1% 予想0.1%前回0.3%（前月比) 結果1.9% 予想2.1%前回2.3%（前年比) 結果-0.2% 予想0.1%前回0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.0% 予想2.3%前回2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)