【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が来月予定しているチェコ訪問に、現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長が経済使節団の一員として同行することが２９日、明らかになった。使節団にはサムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、ＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長、ＬＧグループの具光謨（ク・グァンモ）会長が含まれており、鄭氏が加わることで韓国４大企業グループのトップ