閉場した国立劇場＝昨年10月、東京都千代田区文化庁は29日、国立劇場（東京都千代田区）の再整備で、ホテルなど民間収益施設の併設を必須条件としない方針を明らかにした。2度の入札不調を受けて条件を緩和し、整備計画を見直す。国立劇場を運営する日本芸術文化振興会が建設会社と不動産会社に行った調査では、入札不調の背景にある資機材費や人件費の高騰は今後も続く見通し。収益施設の併設による工事費増加が、かえって事
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