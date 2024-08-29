（小喜多雅明記者）「徳島県の最低賃金は980円という答申が出されました。正式に決まれば四国では最も高い最低賃金となります。引き上げ額は、これまで愛媛県の59円が最高でしたが、これを大幅に上回る84円の引き上げで引き上げ額となり、全国でトップとなります」徳島県内の有識者や労使の代表者でつくる徳島地方最低賃金審議会は、8月29日に徳島労働局に最低賃金を980円とするよう答申しました。引き上げ額84円は、現在の方式に