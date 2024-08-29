Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2024年8月29日(木) 9:00 〜 2024年9月4日(水) 23:59まで「スマイルSALE 季節先取り」を開催中。現在、柔らかい質感のイヤーフックにより、激しい運動中も外れにくく、快適で軽い付け心地が特徴の「Soundcore Sport X20」やイヤホン本体が満充電の状態で最大12時間